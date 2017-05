Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Radio CRC del futuro della panchina sarda: "Prandelli il dopo Rastelli? In questo momento le voci è normali che ci siano, ma il nostro allenatore non ci resta male perché sono solo voci e noi non abbiamo contattato nessun allenatore. Con Giuntoli il rapporto è ottimo, facciamo spesso panoramiche di giocatori del Cagliari e non del Cagliari. Abbiamo parlato anche di Cragno ma a fine campionato tornerà a Cagliari per giocarsi la serie A. ".