Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria contro il Crotone: "Fortunatamente ci hanno concesso di fare le prime due partite fuori casa. Avere le autorizzazioni in pochi mesi è miracoloso, è un vanto per tutta l'isola. È arrivata la vittoria, non pensavamo di farcela, ho visto tutti i giocatori soddisfatti, siamo entrati in un sogno. Bisogna ringraziare anche l'impresa e tutti gli operai, che hanno lavorato di notte e con quaranta gradi. È stata la vittoria di tutti".