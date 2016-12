Non c'è pace per Federico Melchiorri. Per l'attaccante del Cagliari nuova rottura del legamento crociato, la seconda in un anno. Oggi l'ex Pescara si è sottoposto ad una visita a Villa Stuart dal professore Mariani nella quale è arrivata la conferma della rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Lo stesso di inizio 2016.



Questo il comunicato ufficiale del club: "Il calciatore Federico Melchiorri si è sottoposto questo pomeriggio a una visita ortopedica, effettuata dal professor Pier Paolo Mariani presso la Clinica Villa Stuart di Roma, per il trauma contusivo-distorsivo riportato in Empoli-Cagliari che ha interessato il ginocchio destro, precedentemente operato per una lesione al legamento crociato anteriore.



Si rende necessario ripetere gli accertamenti strumentali superata la fase acuta, così da poter effettuare un’esatta valutazione del neo-legamento e intervenire successivamente per via artroscopica. Il giocatore ha iniziato nel frattempo un lavoro fisioterapico. Tempi da definirsi in base all’evoluzione del quadro clinico".