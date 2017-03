Cagliari-Inter 1-5 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 34' Perisic (I), 39' Banega (I), 42' Borriello (C), 47' Perisic (I), 67' Icardi (I) (rig.), 88' Gagliardini (I)



Cagliari (3-5-1-1): Gabriel; Pisacane, Alves, Capuano; Isla, Ionita, Di Gennaro (62' Sau), Barella (78' Dessena), Padoin; Joao Pedro; Borriello (78' Ibarbo). All. Rastelli.



Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi (88' Nagatomo); Kondogbia, Gagliardini; Candreva, Banega (76' Joao Mario), Perisic (73' Eder); Icardi. All. Pioli.



Arbitro: Di Bello di Brindisi



Ammoniti: 55' Barella (C), 72' Ionita (C)