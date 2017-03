Per la 27esima giornata di Serie A, l'Inter fa visita al Cagliari al Sant'Elia. Per i nerazzurri, sesti in classifica a 48 punti, è l'occasione per riprendere il cammino dopo la sconfitta contro la Roma, mentre i rossoblù, 12esimi a 31 punti, cercano un'altra vittoria di prestigio contro l'Inter, dopo averla già battuta all'andata al Meazza per 2-1. In casa del Cagliari i precedenti fra le due squadre sono 40, con un

bilancio di 13 vittorie per gli ospiti, 20 pareggi e 7 successi per i padroni di casa. L'ultimo successo dell'Inter in Sardegna è il 2-1 del 30 febbraio 2015 (Kovacic e Icardi, autogol di Carrizo), l'ultimo pareggio è l'1-1 del 29 settembre 2013 (Icardi e Nainggolan), mentre l'ultima vittoria dei padroni di casa è il 2-0 del 14 aprile del 2013 (doppietta di Pinilla). Per quanto riguarda il computo delle reti, il bilancio è di 54 reti fatte dai nerazzurri e 42 realizzate dai rossoblù. Oggi tutti in campo alle 15, arbitra Di Bello.