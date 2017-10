Serata di gala al Forte Village, dove è andata in scena la cerimonia del Premio dell'Unione Stampa Sportiva Italiana della Sardegna. Ci sono stati riconoscimenti anche per due giocatori del Cagliari, Fabio Pisacane e Joao Pedro. Intervistato da SkySport, il brasiliano ha parlato dell'avvio di stagione dei suoi. "Contro il Genoa dobbiamo assolutamente vincere. Abbiamo perso 3 partite di fila, e questo non va per niente bene. Ma il campionato è lungo. Pavoletti? Non ha segnato, ma sta facendo un lavoro importante, e tutti siamo sicuri che prima o poi si sbloccherà, e da lì sarà difficile fermarlo". E a chi gli chiede se Rastelli sia a rischio: "Nei momenti di difficoltà è normale che il primo ad essere messo in discussione sia l'allenatore. Ma il mister gode della fiducia di tutti".