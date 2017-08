Subito dopo il rinnovo Joao Pedro ha commentato così il prolungamento fino al 2021 con il Cagliari: “In questi anni ho imparato cos’è il Cagliari, cosa significa per i Sardi. Ogni volta che scendo in campo cerco di impegnarmi al massimo per onorare questa maglia. Attorno a me sento la fiducia del club, la stima dei compagni, l’affetto dei tifosi: il rinnovo mi rende felice e orgoglioso”.