Cagliari-Juventus 0-2



Marcatori: 37' Higuain, 47' Higuain



Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pisacane (82' Padoin), Capuano, Alves, Murru; Isla, Dessena (62' Ionita), Di Gennaro, Barella; Borriello (75' Ibarbo), Sau. All. Rastelli.



Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini (18' Rugani), Alex Sandro; Khedira, Marchisio (67' Pjanic); Cuadrado, Dybala (92' Lemina), Mandzukic; Higuain. All. Allegri.



Arbitro: Calvarese di Teramo



Ammoniti: 12' Lichtsteiner (J), 14' Chiellini (J), 28' Barella (C), 43' Marchisio (J), 57' Cuadrado (J), 78' Isla (C), 82' Di Gennaro (C)



Espulsi: 67' Barella (C).