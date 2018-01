Cagliari-Juventus 0-1



CAGLIARI



Rafael 6: attento e puntuale nelle uscite alte, si salva con l'aiuto della traversa sulla punizione magistrale di Dybala ma non può nulla sulla zampata vincente di Bernardeschi.



Romagna 6,5: fa valere il fisico nei duelli con Higuain ed è sempre preciso nelle chiusure sugli inserimenti di Matuidi. Conferma di essere una pedina fondamentale nella retroguardia a tre di Lopez.



Ceppitelli 6,5: segue come un'ombra Higuain, che non trova mai lo spazio per pungere. Suo il salvataggio miracoloso sulla linea sul tap-in ravvicinato di Khedira.



Pisacane 5,5: si fa trovare fuori posizione in un paio di circostanze in avvio di gara. Grave l'errore in marcatura su Bernardeschi in occasione del gol bianconero.



(Dall'87' Giannetti SV)



Ionita 6: insegue con sacrificio qualsiasi avversario sia in possesso palla. Come al solito la sua dinamicità è una manna dal cielo per il centrocampo rossoblù.



(Dal 69' Sau SV)



Faragò 6,5: parte con intraprendenza attaccando a viso aperto Alex Sandro. I pericoli per la difesa della Juve nascono quasi tutti dalle sue giocate.



Cigarini 6: perde qualche pallone sanguinoso in uscita davanti alla difesa, ma la fase di costruzione del Cagliari passa tutta dai suoi piedi.



Barella 6: recupera una quantità infinita di palloni, rendendosi utile anche in fase di impostazione.



(Dall'86' van der Wiel SV)



Padoin 5,5: soffre tremendamente la differenza di passo con Bernardeschi prima e Douglas costa poi. Dalla sua fascia di competenza nasce il gol juventino.



Farias 5,5: poche fiammate e niente più, ma quando si accende mette i brividi alla banda di Allegri. Serve un miracolo di Szceszny per impedirgli di timbrare il tabellino dei marcatori.



Pavoletti 6,5: sgomita e lotta in mezzo ai centrali bianconeri, sfiorando anche il gol in tre circostanze su altrettanti colpi di testa.





All. Lopez 6,5: il Cagliari si difende con ordine al cospetto della corazzata bianconera e quando riparte è una costante spina nel fianco per la difesa dell'ex Allegri. Soltanto la poca brillantezza sotto porta ha impedito ai rossoblù di portare a casa un risultato positivo.



​

JUVENTUS

SZCZESNY 7.5: sostanzialmente la Juve ha i due portieri più forti del campionato. Rimetterlo a sedere non sarà poi così facile da parte di Max Allegri, i legni salvano il Cagliari mentre alla Juve ci pensa il portiere polacco. Strepitoso su Pavoletti e Farias nel primo tempo.

BARZAGLI 6: terzino di posizione, sa sempre cosa fare anche se patisce la pressione avversaria.

BENATIA 5.5: stranamente messo in difficoltà da Pavoletti, di fisico o di esperienza ne viene comunque a capo in qualche modo. Ma rischia tanto, quel gomito in faccia a Pavoletti poteva costare caro.

CHIELLINI 6: non benissimo nella gestione del pallone, molto meglio nel secondo tempo.

ALEX SANDRO 5: sulla sinistra è da solo, spinge senza soluzione di continuità ma perde un'inifinità di possessi.

KHEDIRA 5.5: travolto da Szczesny, le sue condizioni destano alcuni minuti di preoccupazione. Termina così una prestazione anonima, nella speranza che non sia niente di grave (60' MANDZUKIC 6: si vede poco, costretto dalle circostanze a un lavoro di puro sacrificio)

PJANIC 5: non riesce a salire mai in cattedra, spreca il perfetto assist in contropiede di Higuain

MATUIDI 6: incassa insulti razzisti senza colpo ferire, cerca di tenere uniti i reparti con il consueto moto perpetuo.

BERNARDESCHI 6.5: la giocata con cui colpisce il palo sta diventando un marchio di fabbrica, si accende a sprazzi e quando lo fa è sempre pericoloso. Brutto il fallo su Ionita, quasi di frustrazione. E nella ripresa cala vistosamente. Quando sarebbe il momento di toglierlo, si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Poi viene graziato da Calvarese, il tocco di braccio su cross di Padoin poteva costare il rigore (79' LICHTSTEINER ng).

DYBALA 5.5: si riprende una punizione dalla sua mattonella, solo la traversa gli nega la gioia del gol. Non conferma però i progressi delle ultime due partite, fino ad uscire nel peggiore dei modi al 50': quasi in lacrime per un infortunio muscolare, non ci voleva. (50' DOUGLAS COSTA 7: è lui a salvare la Juve, lo strappo sulla destra che vale almeno metà del gol di Bernardeschi è solo una delle tante iniziative importanti dal suo ingresso in campo)

HIGUAIN 5.5: paga un po' di frenesia in un paio di circostanze, anche per lui la sosta arriva forse al momento giusto.

All. ALLEGRI 6.5: vittoria numero 200 in serie A, la centesima sulla panchina della Juve. Guardando i risultati, chiedergli di più sembra affare per incontentabili estremi. Guardando all'immediato, la Juve parte forte poi subisce più del previsto la garra del Cagliari dell'era Lopez. Poi perde un pezzo dietro l'altro. Ma vince, e questi sono punti ancora più pesanti.