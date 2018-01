Dopo i due anticipi di ieri e le sette partite di questo pomeriggio, si conclude con il posticipo delle 20.45 la 20esima giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena, il Cagliari ospita la Juventus. Una sfida speciale per Massimiliano Allegri, Massimiliano Allegri, sulla panchina sarda per 71 partite di Serie A (26V, 15N, 30P) e che non ha mai perso nelle 12 occasioni in cui ha incontrato i rossoblù da avversario nel massimo campionato (10V, 2N).



I NUMERI - I sardi hanno vinto solo una delle ultime sei partite giocate in campionato, quella di sabato scorso giocata contro l'Atalanta. La Juventus ha segnato 26 dei suoi 48 gol in trasferta: è la formazione che ha segnato di più fuori casa in questo campionato (almeno due reti in otto delle nove trasferte disputate nel girone di andata). Nelle ultime quattro giornate di campionato la Juve ha subito solo cinque tiri nello specchio, almeno quattro in meno di qualsiasi squadra di Serie A nello stesso periodo. Nessuna squadra ha segnato più dei bianconeri nel quarto d'ora iniziale di gioco di questo campionato (sei reti), mentre il Cagliari è la formazione che nello stesso intervallo ha subito più gol (sette).