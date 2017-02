La Juventus vuole rispondere alle vittorie di Napoli e Roma, di fronte un Cagliari che cerca l'impresa. Questa la sfida presentata dai dati Opta: il Cagliari ha raccolto solamente tre punti nelle ultime 12 sfide contro la Juventus in Serie A, frutto di tre pareggi e nove sconfitte. La formazione rossoblu ha perso tutti gli ultimi cinque incontri contro i bianconeri in casa nel massimo campionato, subendo 15 reti nel parziale (3 di media a partita). Il Cagliari ha mancato l’appuntamento con il gol in cinque delle ultime otto partite di campionato, ma nelle rimanenti tre ha segnato nove reti. Solamente altre due volte nella sua storia la Juventus aveva vinto almeno 19 delle prime 23 giornate di massimo campionato: nel 2013/14 e nel 2005/06. La Juventus ha vinto le ultime due gare fuori casa con Sassuolo e Crotone: non arriva a tre vittorie esterne consecutive in Serie A da aprile 2016. Il Cagliari è la squadra con la maggior differenza tra i punti conquistati in casa (23) e in trasferta (quattro) in questo campionato.



La Juventus è la formazione che ha chiuso più partite con la porta inviolata in questo campionato (11, cinque delle quali in trasferta, incluse le ultime due). La Juventus è una delle due squadre più affrontate da Marco Borriello in Serie A, 17 (come l’Udinese) – tuttavia, contro i piemontesi ha segnato solo due gol, e perso 11 match, più che contro ogni altra squadra. Otto dei 10 gol di Borriello in questo campionato sono arrivati in gare casalinghe: questo 80% è la percentuale più alta tra i giocatori in doppia cifra in questo campionato.