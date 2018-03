Lo stacco imperioso, come sempre. Sovrastando il diretto avversario, come sempre. Così, Mauricio, attaccante dell', segna il gol dell'1-0 contro l'. E la dedica, comossa, sentita, tanto da bloccare l'abbraccio dei compagni, va al suo ex compagno a Cagliari Davide, scomparso nella giornata di ieri.Il gol, un bacio al lutto al braccio, le mani al cielo e poi in faccia, a coprire le lacrime per un amico che non c'è più: "Caro Davide ci mancherai tantissimo amico mio portati questo gol ...!! Rimarrai sempre nei nostri cuori".