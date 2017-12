Tutti pazzi per. Come riporta Sky Sport tutte le big del nostro campionato, dall’Inter alla Roma passando per Juve e Napoli, si sarebbero informate sul giocatore del Cagliari. Il club sardo non se ne priverà a gennaio ma se a giugno dovesse arrivare un’offerta vicina ai 30 milioni se ne potrebbe parlare con i nerazzurri che sarebbero la società che ha fatto passi più importanti.