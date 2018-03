Cagliari-Torino 0-4



Cragno 5,5: qualche errore di troppo nei rinvii, può poco sui quattro gol del Toro.



Romagna 5,5: un baluardo nel primo tempo, nella ripresa accusa anche lui l'evidente calo della squadra.



Ceppitelli 5,5: tiene a bada Belotti con la complicità di Romagna e si conferma uno dei migliori della compagine rossoblù nonostante la netta sconfitta.



​Castan 5: non è brillante come al solito andando in diffocltà di fronte alla sua ex squadra.



Faragò 5,5: quando può spingere lo fa senza timore, ma soffre tremendamente le scorribande di Ansaldi.



​Deiola 4,5: troppo confusionario in mezzo al campo, in avvio di gara sbaglia un gol praticamente fatto spararando alto da mezzo metro.



(Dal 63' Ceter 5,5: entra per dare vivacità al reparto avanzato, ma è poco incisivo.)



Barella 6,5: come sempre è uno degli ultimi a mollare. Prova a prendere per mano la squadra con grinta e qualità, ma non basta per evitare il ko. Unica luce nel disastro totale.



(Dall'88' Dessena SV)



​Padoin 5,5: coglie un clamoroso palo alla mezzora, soffre la fisicità della mediana granata.



Miangue 5: troppi errori in fase difensiva, è troppo timido nella metà campo avversaria.



​Sau 5,5: torna titolare dopo oltre un mese e mezzo e la sua prova ne risente. Svaria su tutto il fronte d'attacco ma è poco reattivo negli ultimi 20 metri.



(Dal 70' Han SV)



​Pavoletti 5,5: partita di sacrificio, costretto a fare a sportellate con i centrali granata senza ricevere palloni veramente giocabili.





All. Lopez 5: una gara sotto il segno del disordine. Il Cagliari parte in sordina, poi prende le misure al Toro creando qualche problema alla retroguardia di Mazzarri. Ma nella ripresa ecco il classico black-out: una brutta sconfitta da archiviare in fretta considerato che i rossoblù torneranno in campo mercoledì per la sfida salvezza contro il Genoa.