Napoli-Torino 5-3



Hart 5,5: arrivano palloni da tutte le parti, fa quello che può.



Moretti 5: Callejon lo costringe a giocare troppo basso e lui soffre.



Rossettini 5: nel primo tempo va in bambola come tutto il reparto, meglio nella ripresa.



De Silvestri 5: soffre troppo Insigne dalle sue parti, troppo poco.



(dal 56’ Iago Falque 6: segna su rigore ma non basta).



Zappacosta 5,5: forse il migliore dei suoi nel primo tempo, troppo basso nella ripresa.



Benassi 5,5: difficile la sua gara su Hamsik, deve fare di più.



Valdifiori 4,5: troppo lento nel chiudere e nell’impostare.



(dal 46’ Lukic 6: buona la sua prova in una gara difficile da commentare per i suoi).



Baselli 5: costretto a correre dietro Hamsik e Zielinski, in affanno.



(dal 67’ Maxi Lopez 5: fa a sportellate con Chiriches ma non incide).



Barreca 5: Hysaj lo tiene basso, poca cosa.



Belotti 6: combatte su tutti i palloni e va ancora in gol.



Ljajic 5,5: nel primo tempo prova con qualche giocata d’effetto, meglio nella ripresa.





All. Mihajlovic 6: cambia la sua squadra nella ripresa, ma non basta.