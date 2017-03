Fiorentina-Cagliari 1-0



Rafael 6,5: nel primo tempo si mostra più di una volta decisivo con le parate su Kalinic, Bernardeschi e Tello. Nel secondo tempo interviene in modo spettacolare sulla conclusione di Chiesa da fuori. Può far ben poco nel raffinato colpo di testa di Kalinic al fotofinish che vale il gol dei viola.



Isla 5: si annulla nel duello sulla corsia con Tello almeno nel primo tempo. Nel secondo invece non regge il confronto con il velocista spagnolo concedendogli molti spazi.



Bruno Alves 6: la su marcatura stretta su Kalinic regge benissimo, almeno fino al 93' quando l'attaccante croato viene lasciato libero di colpire di testa.



Pisacane 6: partita ordinata e precisa in fase di impostazione in retroguardia. Il suo compito viene facilitato anche da una Fiorentina che non sempre prova l'affondo decisivo.



Murru 5: il duello con Chiesa lo stanca molto e a tratti sembra in affanno, tanto che Rastelli preferisce sostituirlo ad inizio secondo tempo.



(dal 46' Miangue 6: gioca alcuni palloni interessanti, ma niente di sensazionale)



Tachtsidis 6: grandi qualità di impostazione anche quando gioca sulla fascia. Regge bene agli assalti dei viola respingendo il pallone con lanci lunghi molto precisi e assist potenzialmente pericolosi.



Dessena 5,5: dalle sue parti c'è un Borja Valero in versione tutto fare che non gli permette di esprimersi a dovere. Migliora comunque nel secondo tempo durante il quale riesce a recuperare molti palloni.



Barella 6,5: uno dei migliori del centrocampo rossoblu. Cerca quando può la porta e serve palloni interessanti in area anche spostandosi sulla fascia. Nei minuti finali spettacolare la sua corsa in contropiede in solitaria da centrocampo, ma il suo tiro finisce a lato.



Ionita 5: pochi spunti da parte del centrocampista moldavo che spesso appare confuso quando viene stretto nella morsa di Vecino in mediana. Il suo andamento in partita non migliora affatto nella ripresa.



(dall'85 Padoin s.v.)



Joao Pedro 5,5: sfiora il vantaggio di testa nei primi minuti di gioco. Dopo la mezz'ora sparisce poi inspiegabilmente letteralmente dalla manovra offensiva dei suoi



(dal 72' Sau 6,5: il suo spezzone di partita si riassume in un'azione, ovvero quando sfiora il gol di vittoria di testa centrando in pieno il palo opposto)



Borriello 6,5: nel primo tempo crea tanti pericoli ai viola prima con un destro ravvicinato neutralizzato da Tatarusanu, poi con un mancino da fuori area che esce di poco. Bellissima la girata al 58' di poco alta sopra la traversa. Preciso anche nel dialogare nei compagni, come quando serve il bel cross per il colpo di testa di Sau spedito sul palo.





All. Rastelli 6: capisce che Murru è una partita complicata e lo sostituisce a dovere. Joao Pedro cala e manda in campo Sau che per poco non sfiora il gol di testa. Chiede continuamente concentrazione ai suoi, ma non lo accontentano fino in fondo.