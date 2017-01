Cagliari-Genoa 4-1





Rafael 6: viene confermato da Rastelli titolare, chiamato poche volte in causa, si fa trovare pronto. Si supera con una bella parata su Cataldi negli ultimi minuti della gara.



Capuano 5 : preferito a Salamon offre una prestazione nella media, rovinata dal cartellino rosso per doppia ammonizione rimediato al 79’. Riesce a contenere discretamente i giocatori del Genoa, ma da quando il Cagliari passa in doppio vantaggio la strada è tutta in discesa.



Ceppitelli 6: vince alcuni duelli con Simeone, ha grinta, ma a volte soffre il grande movimento dell’argentino che svaria sempre su tutto il fronte offensivo.



Murru 6,5: ritornato dall’infortunio ha il difficile compito di fermare le folate offensive della fascia destra del Genoa, soffre molto e non costruisce. Primo tempo di grandissima sofferenza per lui, quando patisce troppo le avanzate di Edenilson. Si procura un rigore fondamentale che alza il voto in pagella.



Isla 6: sulla fascia destra trova coi compagni maggior spazio per manovrare ma non riesce a creare qualcosa di realmente pericoloso, nonostante i buoi tentativi di sovrapposizione.



Dessena 6: ordinato e preciso, pur senza brillare. Prezioso nel coprire le spalle ad Isla quando il cileno avanza.



Tachtsidis 5,5: sostituisce pochi istanti prima dell’avvio di gara Di Gennaro, colpito da un infortunio muscolare. Contestato dai tifosi non entra mai veramente in partita. Sul primo gol sardo, ottimo tiro dalla distanza che porta alla conclusione decisiva.



Barella 7: uno dei protagonisti di questo Cagliari, lotta su tutti i palloni. Tra i migliori in campo, grande corsa e qualità a centrocampo. (dall'82’ Munari sv: forse la sua ultima partita con il Cagliari, probabile cessione in questa finestra di mercato).



Farias 7: emerge verso la fine del primo tempo e dà vita alla corsia di sinistra, in balia per quasi tutti i 45 minuti di Edenilson e compagni. Si scatena nel secondo tempo con una serie di giocate pericolosissime. Calcia il rigore con freddezza, spiazzando Lamanna ed insaccando sullla sinistra. (dal 79’ Sau: sv)



Borriello 8 scambi con farias efficaci sempre, tap in decisivo sulla respinta di Lamanna al tiro di Joao Pedro, sesto gol che segna al genoa. Si conferma una croce per la sua ex squadra,



Joao Pedro 7: sbaglia da due passi su corner il tap-in per concretizzare il colpo di testa di Ceppitelli, poi segna il 2-1 con un pizzico di fortuna ma al termine di una bella azione corale della squadra. Duttile e pericoloso