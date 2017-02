Cagliari-Juventus 0-2



​Rafael 5,5: viene chiamato in causa in poche circostanze, se non per qualche uscita in presa alta. Non perfetto nei due gol di Higuain. Poi nel finale compie un miracolo sul tentativo ravvicinato di testa di Dybala.



Pisacane 6: buona prestazione del laterale destro di Rastelli. Contiene nel migliore dei modi un cliente tosto come Mandzukic, marcandolo senza soluzione di continuità. Al 72' sfiora l'eurogol, ma trova sulla sua strada un super Buffon.



(dall'82' Padoin SV)



Capuano 5: grave errore sul primo gol bianconero, si lascia scappare Higuain alle spalle senza opporre resistenza. Partita da dimenticare.



Alves 5,5: concorso di colpa con Capuano in occasione del gol spacca partita di Higuain. Al 77' sfiora l'incrocio dei pali direttamente su calcio piazzato. Nel complesso prova incolore del centrale portoghese, lontano parente di quello che i tifosi sardi hanno osannato per buona parte della stagione.



Murru 5,5: nella prima frazione di match argina Cuadrado senza troppi patemi. Poi cala come tutto il resto della squadra. In fase propositiva si vede troppo poco.



Isla 6: primo tempo sugli scudi, spinge senza soluzione di continuità e crea scompiglio sull'out di destra. Di sicuro una delle note più positive della serata del Sant'Elia.



Dessena 5,5: a centrocampo prova a far valere i propri muscoli, combattendo su ogni pallone come suo solito. Nella ripresa cala di intensità, anche a causa di una brutta botta rimediata nel primo tempo.



(Dal 62' Ionita 6: entra quando ormai i giochi sono fatti. Per lui una buona mezzora per ritrovare la giusta condizione fisica dopo il lungo stop per infortunio)



Di Gennaro 5,5: schierato da regista davanti alla difesa non rende come dovrebbe. Sbaglia qualche passaggio di troppo e soffre tremendamente la mobilità di Dybala. Prestazione con più ombre che luci.



Barella 5: qualche lampo di classe, qualche giocata da vero campione. Tutte cancellate dall'ingenua espulsione rimediata al 67', che di fatto chiude definitivamente il match.



Borriello 6,5: prova encomiabile del centravanti rossoblu. Fa a sportellate con i centrali juventini, corre e lotta per tutta la durata della sua partita, nonostante i problemi fisici accusati in settimana. Lascia il campo al 75' tra gli applausi del Sant'Elia.



(dal 75' Ibarbo SV)



Sau 5,5: nei primi minuti, quando ha la palla tra i piedi, dà l'impressione di poter inventare da un momento all'altro qualcosa di pericoloso per la Juve, poi con il passare del tempo finisce per sparire dal campo.





All. Rastelli 5,5: il Cagliari c'è, lotta e corre per tutti i 90' contro un avversario sulla carta fuori portata come la Juve. Preoccupano, però, le numerose amnesie difensive, quest'oggi messe ancor più in evidenza dalla classe di Higuain, che colpisce al primo errore della retroguardia sarda. Nel secondo tempo, il tecnico rossoblu avrebbe potuto osare di più, ma le numerose assenze sono un fattore non di poco conto.