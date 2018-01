Crotone-Cagliari 1-1



Cragno 6: la testata involontaria di Sampirisi gli annebbia la vista, facendogli ammainare bandiera bianca. Vista la dinamica dello scontro, è un miracolo che non ci siano state conseguenze peggiori. Vedere uscire dal campo l’Uomo Cragno sulle sue gambe è l’immagine più bella di questo pomeriggio.



(dal 44’ Rafael 7: fenomenale il colpo di reni con cui manda sulla traversa la sassata di Nalini dopo solo 10’’ dal suo ingresso tra i pali. Si ripete, quasi allo stesso modo, su botta di Martella nel secondo tempo. Riserva di lusso).



Pisacane 5: mettiamola così, il suo intervento su Ricci non ha spiccato certo per stile, ma probabilmente non meritava neanche il rosso. Scomposto.



Ceppitelli 6,5: il migliore dei suoi dietro. Detta la rotta quando perdere la trebisonda era un attimo. Carisma e sangue freddo.



Castan 6: non vedeva il campo da un bel pezzo ma non sfigura affatto, anche in piena emergenza. Ritrovato.



Faragò 5,5: il suo fallo da rigore viene segnalato dopo un secolo, ma c’è. Punge poco e male.



Ionita 5,5: meno vigoroso e frizzante del solito. Abbacchiato.



Cigarini 7: nel momento del bisogno si mette la squadra sulle spalle. L’arcobaleno che dipinge su punizione è d’autore, non solo per la bellezza del gesto, ma perché realizzato nel momento più duro per il Casteddu. Capitano Lancaster.



(dal 75’ Andreolli 6: entra per difendere il risultato, e lo difende).



Dessena 5,5: le decisioni di Tagliavento lo incattiviscono molto, pregiudicando il suo rendimento.



Padoin 6: affidabile e lucido anche quando i sardi vanno in debito d’ossigeno.



Farias 5,5: svaria per tutto il fronte d’attacco, ma è troppo solo. Tanto sacrificio ma nessun tiro in porta. Tarpato.



Giannetti 5: buttato nella mischia più per infortuni e squalifiche dei compagni di reparto che per reale scelta tecnica. Per crescere veramente dovrebbe abbandonare la Sardegna, magari proprio per Crotone. Non sfrutta la chance.



(dal 63’ Likogiannis 6: il sedicente Roberto Carlos greco si limita al compituccio).





All. Lopez 6: l’impiego del VAR lascia di sasso anche lui. Mannaia sul rigore contro e sull’espulsione di Pisacane, provvidenziale sul gol annullato a Ceccherini al 90’. Arriva in Calabria spuntato e il pareggio, alla fine, gli va più che bene soprattutto per come si è messo il match. Resta davanti a Zenga e può ritenersi soddisfatto.