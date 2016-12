Cagliari-Sassuolo 4-3



Rafael 5: pronto sul tiro ravvicinato di Defrel al 10', respinge di piede. Può fare meglio invece sul pareggio di Adjapong, quando ritarda l'uscita bassa.



Pisacane 5: vince inizialmente il duello con Ragusa, che però alla lunga cresce, mettendolo in difficoltà. Ingenuo, causa il rigore proprio con un fallo su Ragusa



(dal 66' Joao Pedro 6: contribuisce al successo alzando il baricentro dei sardi).



Salamon 6: di testa, indirizza il pallone sui piedi di Sau, in occasione del vantaggio. Buona prova, a parte qualche sbavatura.



Alves 6: guida la difesa dall'alto della sua esperienza. Non ha colpe sul primo gol, ma forse sul secondo sì.



Capuano 5,5: si fa sorprendere dal taglio di Adjapong, che in scivolata infila Rafael. Per il resto, bene.



Dessena 5: sostituito dopo l'espulsione di Pellegrini, si sfoga calciando un cartellone pubblicitario.



(dal 40' Borriello 7: entra, s'impegna e alla fine la butta pure dentro. Professionista)



Di Gennaro 6.5: regia, tocchi sontuosi, tunnel... che giocatore!



Padoin 6: partita ordinata, grande duttilità come sempre.



Barella 6: parte bene, poi scompare a metà del primo tempo, infine torna a preoccupare difensori e centrocampisti del Sassuolo nella ripresa.



Farias 8: bella la discesa palla al piede e l'assist per Borriello in occasione del secondo gol del Cagliari. Per completare l'opera segna le due reti finali decisive.



Sau 6,5: al 14' porta in vantaggio il Cagliari raccogliendo sotto porta un colpo di testa di Salamon, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.



(dal 74' Giannetti 6: per poco non partecipa alla festa con un gol in semi-rovesciata nel finale).





All. Rastelli 7,5: con grande coraggio toglie Dessena e inserisce Borriello già nel primo tempo, sfruttando la superiorità numerica. Vittoria meritata.