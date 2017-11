Udinese-Cagliari 0-1



Rafael 6,5: sempre pronto sui tiri dalla distanza dei bianconeri, fortunato sulle conclusioni ravvicinate.



Romagna 6: dalla sua parte l'Udinese fatica molto a passare.



Andreolli 6: fatica più del dovuto a contenere Maxi Lopez, ma non lo fa mai girare quando è spalle alla porta.



Ceppitelli 5,5: l'Udinese spinge di più dalla sua parte e lui va spesso in affanno concedendo diversi cross



Faragò 6,5: è tra i più attivi dei suoi con diversi cross sempre pericolosi, suo l'assist per il gol di Joao Pedro.



Padoin 5,5: giornata di lavoro duro per contenere Widmer e De Paul.



Ionita 6: si vede poco, ma soprattutto nella ripresa limita molto le giocate friulane.



Cigarini 6: riesce con la sua esperienza a impedire la libertà di gioco del giovane Balic



(83' Dessena s.v.)



Barella 6: meglio negli inserimenti che nel contenimento.



Joao Pedro 6,5: qualche buona intuizione con i palloni verticali, poi la sua furbizia viene premiata nel gol del vantaggio.



(90'+1' Giannetti s.v.)



Pavoletti 5,5: ha diverse occasioni per sbloccare la gara, ma la mira è debole o imprecisa.



(75' Farias: s.v.)





All. Diego Lopez 6: nonostante la sfida sia veramente povera di emozioni, la sua formazione è la più ordinata nel gioco.