Cagliari-Pescara 1-0



Rafael 6,5: si fa trovare pronto sul tiro a freddo di Memushaj, bravo a neutralizzare i tentativi di Caprari in chiusura di prima frazione. Sicuro e attento anche nella ripresa.



Pisacane 6: va in difficoltà contro la velocità di Caprari, ma nel complesso prestazione positiva.



Salamon 6,5: schierato ancora titolare da Rastelli, ripaga la fiducia del tecnico con una prestazione da incorniciare.



Bruno Alves 6: ci mette il fisico contro i centimetri di Cerri, dispensa sicurezza a tutto il reparto arretrato.



Murru 7: rivitalizzato dalla fascia di capitano, è senza dubbio uno dei migliori dei suoi. Fa buona guardia contro Benali e Zampano, spinge senza soluzione di continuità sulla corsia di sinistra.



Ionita 6: meno brillante del solito, soffre la costante pressione di Memushaj ed è poco lucido in fase difensiva.



(dal 58' Faragò 6: attento e ordinato, non rischia mai la giocata fuori fagli schemi)



Tachtsidis 5,5: avvio disastroso, sbaglia quasi tutti i passaggi nei primi 20 minuti, cresce con il passare del tempo.



Barella 6,5: costante spina nel fianco per la mediana pescarese. Da il via all'azione dalla quale nasce il penalty dell'1-0.



(dal 76' Padoin SV)



Joao Pedro 7: conquista e realizza con freddezza il calcio di rigore che sblocca la gara al 23'. Nel secondo tempo potrebbe chiudere i giochi, ma è poco cattivo sotto porta.



Farias 6: non è al meglio della condizione e la sua prova ne risente. Quando si accende, la difesa del Pescara va sempre in crisi, ma non trova mai il guizzo vincente.



(dal 64' Sau 6,5: entra benissimo in partita, creando scompiglio tra la retroguardia abruzzese con un paio di giocate di tecnica sopraffina)



Borriello 6,5: non è al 100% a causa dei problemi fisici accusati in settimana, ma va comunque vicinissimo al gol in diverse circostanze.





All. Rastelli 6,5: schiera Farias dal 1' e tiene Sau in panchina. Scelta coraggiosa, ma che non paga. Il Cagliari gioca comunque una partita da squadra matura, che prima trova il gol e poi amministra il vantaggio senza troppi patemi.