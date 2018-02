Chievo Verona-Cagliari 2-1



​Cragno 6: non è sicuramente colpevole nei gol subiti, ma salva il Cagliari da un passivo che poteva essere maggiore.



Andreolli 5,5: sbavature soprattutto nella marcature.



Ceppitelli 6: tenta di fare il possibile per coprire gli ampi spazi per il Chievo.



Castan 6,5: uno dei migliori in campo per i suoi. Attento in difesa e propositivo in fase di ripartenza.



Dessena 4,5: praticamente non entra quasi in campo. Serata da dimenticare soprattutto per le insicurezze che ha ad ogni giocata.

(59' Faragò:s.v)



Ionita 5,5: non una delle sue migliori uscite, troppo compassato.

(79' Song: s.v.)



Barella 6: tenta di fare il suo ma ha pochi sbocchi in attacco.



Padoin 5,5: troppi errori tecnici e giocate troppo elementari.



Lykogiannis 6: può fare sicuramente meglio ma non stecca.



Joao Pedro 5,5: parte bene poi si spegne tra le maglie clivensi. Soffre molto la stazza dei difensori avversari.

(69' Sau: s.v.)



Pavoletti 6,5: gol bellissimo che non basta a salvare la squadra. Dimostra comunque un'ottima forma.





Lopez 5,5: Cagliari che rischia troppo. La scelta di un Dessena in tali condizioni è da rivedere.