Il vice allenatore del Cagliari, Nicola Legrottaglie, ha parlato del nuovo percorso professionale iniziato in Sardegna. Lo ha fatto ai microfoni di Italia Nel Pallone su Radio2: “Tornare a Cagliari è come tornare a casa, ho vissuto 10 anni in questo ambiente che è rimasto uguale, sono molto contento e ringrazio Massimo Rastelli per questa opportunità. Qui al centro sportivo si sta benissimo, si lavora bene ed è una bellissima piazza. Siamo tranquilli per il discorso salvezza, ma l’obiettivo è mettere le basi per crescere, il presidente ha molte ambizioni e questo è un anno transitorio per fare ancora meglio nel futuro”.