Il vice allenatore del Cagliari Nicola Legrottaglie commenta così la gara persa ieri contro l'Inter e la prossima da giocare contro la Fiorentina a Videolina Sport: 'Joao Pedro ieri è partito bene, ha sfiorato il vantaggio. Poi dalla mezz'ora in poi c'è stata un'involuzione. Dispiace per ieri, i ragazzi ci tenevano a fare bene contro l'Inter. Adesso però dobbiamo rialzarci subito. La Fiorentina è un avversario temibile, ha grandi giocatori che possono decidere una gara in qualsiasi momento. In settimana lavoreremo per preparare nel migliore dei modi la partita del Franchi'.