Nicola Legrottaglie, nuovo collaboratore di Rastelli al Cagliari, si è presentato in conferenza stampa: "Venivo da Milano dove faceva molto freddo, speravo che qui fosse meglio . A parte le battute, il primo approccio con la città e con l’ambiente è stato senz’altro positivo. Vengo qui per portare la mia esperienza di vent’anni di calcio. E’ un privilegio e un onore sostenere Massimo, che ha creduto in me, così come la società. L’eccellenza non esiste in natura, c’è sempre qualcosa da migliorare. Metto il mio contributo a disposizione di tutti, squadra, società, staff tecnico, tifosi e città".