L'allenatore del Cagliari Diego Lopez ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Spal: "La gara di domani ha la stessa importanza delle gare contro Benevento e Verona. È una partita da fare con tanta concentrazione".



Sugli assenti e le scelte di formazione: "Domani mancano Pisacane, Miangue, Daga e Ceter. Sulla formazione non ho dubbi. Romagna titolare? Tutti possono giocare dal primo minuto. I tre? Castan, Barella e Joao Pedro. Han? È un giocatore che conosciamo a Cagliari. Non l’ho allenato prima di ora, ma è un ragazzo bravo, giovane e intelligente. Il 3-4-1-2? A me è sempre piaciuto giocare col trequartista, ma ora non cambio. Più avanti forse potremo farlo o a partita in corso, in base alle caratteristiche nostre e delle gare. Padoin può giocare ovunque, a destra, a sinistra e anche il metodista".



Sul mercato: "Sono molto soddisfatto di quello che ha fatto la società. È stata una cosa fatta insieme. A centrocampo abbiamo preso un giocatore che ci può dare subito qualcosa e che nel tempo potrà diventare un buon giocatore, ovvero Caligara. Sono stati presi giocatori giovani, che arrivano in un gruppo sano con i giocatori più grandi che li possono guidare. Castan invece può darci molto e parla. Mi piace il suo atteggiamento. Sono soddisfatto di chi è arrivato. Ceter è quello che ha bisogno di più tempo. Lykogiannis ha qualità, non è pronto come Castan, ma è intelligente con un grande potenziale. A Crotone è entrato in una partita difficile e ci ha dato fisicità, ha un buon piede".