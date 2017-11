Diego Lopez, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani, in trasferta, contro il Torino di Sinisa Mihajlovic.



Sulla partita di domani: "Quella di domani è una partita importante: senza presunzione, dovremo guardare poco l'avversario e pensare solo a noi stessi. L'obiettivo è vincere. Le trasferte di Roma e Torino ci hanno dato dei segnali, nonostante il risultato negativo. Ci serviranno per affrontare l'Udinese. Giochiamo sempre per vincere, il pareggio è un buon punto se accompagnato da una prestazione confortante.



Sulla formazione: "I ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà nella scelta della formazione: sono contento, vuol dire che si stanno allenando tutti con la giusta voglia. Melchiorri sta molto meglio, presto sarà di nuovo un giocatore importante per la squadra. La qualità di van der Wiel non si discute: ho parlato con il ragazzo, deve lavorare ancora sulla condizione fisica. E sto già vedendo un netto miglioramento.