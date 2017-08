Dopo lo 0-3 subito all'Allianz Stadium contro la Juventus, il Cagliari si consola col mercato. Come riporta Sky Sport, infatti, i sardi hanno raggiunto l'accordo col Fenerbahce per il trasferimento di Gregory van der Wiel: intesa trovata anche col difensore olandese, che lunedì sarà in città per visite mediche e firma sul contratto.