Federico Melchiorri, attaccante del Cagliari, ha parlato a Radiolina in seguito all'infortunio subito di recente: "Speravo che fosse soltanto una piccola lesione del menisco e cavarmela con due tre settimane di stop; invece purtroppo al risveglio dall’anestesia ho saputo della rottura del crociato. Pazienza, bisogna stringere i denti e ricominciare. L’incidente è capitato dopo nemmeno un quarto d’ora in uno scontro fortuito con Saponara. i tempi di recupero sono fissati in cinque-sei mesi, ma non ha senso forzare. Meglio andare per gradi per tornare l’anno prossimo. I tifosi? Mi sono stati ancora una volta vicini, incoraggiandomi e trasmettendomi la loro forza. Per me è un supporto molto importante, li ringrazio di cuore" Le parole dell'italiano.