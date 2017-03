Senna Miangue ha parlato della partita che il Cagliari giocherà contro l'Inter alle 15: ''Emozionato? No, è sempre bello giocare contro la mia ex squadra. Ora sono al Cagliari e sono pronto, si vedrà quello che accadrà in campo. Ci siamo preparati al meglio, abbiamo fame e vogliamo mettere in difficoltà una squadra forte come l’Inter. Sarà dura anche per loro. L’Inter ha qualità individuali, dobbiamo stare attenti. Sono la squadra che crossa di più in A e dobbiamo aspettarcelo, il mister ci ha chiesto di stare attenti. E' una bella occasione, poi non sarà facile poi noi cercheremo di fare e si vedrà cosa succederà''.