Nicola Murru ha parlato in vista della sfida contro il Milan: “Sono contento. Ho sensazioni positive, devo recuperare la condizione piena, ma il ginocchio non fa più male. E’ stata dura partecipare in questi mesi stare nello spogliatoio sino a poco prima del fischio d’inizio e poi non scendere in campo per dare il mio contributo alla squadra. Non ce la facevo più a stare fuori. Sono pronto per la partita di domenica, qualora l’allenatore ritenesse opportuno schierarmi. Il Milan? Non c’è bisogno di sottolineare che sia un esame difficile per noi, contro una grande squadra. E’ comunque una partita nella quale sono in palio punti che ci possono dare una mano per migliorare ulteriormente una classifica già buona e terminare bene il girone d’andata”.