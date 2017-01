Sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti del Cagliari in vista della gara di domenica contro il Bologna. Il Cagliari si è ritrovato alle 15 al Centro sportivo “Asseminello”: prima parte di attivazione in palestra, poi la squadra è scesa in campo per esercizi di mobilitazione, a seguire lavoro aerobico. La seduta è proseguita con esercitazioni sulla fase di possesso. Per concludere una partitella a campo ridotto. È rientrato in gruppo Simone Padoin: il centrocampista ha recuperato dal problema muscolare alla coscia destra. Parzialmente in gruppo Davide Di Gennaro, che sta smaltendo l’elongazione all’adduttore sinistro, e Artur Ionita: dopo il lungo stop, il moldavo prosegue nel suo piano di lavoro verso il completo recupero dall’infortunio. Lavoro personalizzato per Bruno Alves che, in occasione di Roma-Cagliari, ha riportato un trauma contusivo alla caviglia sinistra. Differenziato per Gabriel.