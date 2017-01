Simone Padoin, centrocampista del Cagliari ha rilasciato un'intervista a margine di un incontro con i tifosi nel Cagliari Store. "Sto abbastanza bene, ho avuto qualche problema, ma sono ottimista per domenica. Il Bologna è un'ottima squadra che utilizza più o meno il nostro modulo. La stiamo preparando al meglio, specie negli uno contro uno". Prosegue il jolly: "Sono soddisfatto del cammino del Cagliari al momento, abbiamo 26 punti che sono un ottimo bottino. Se leviamo alcune partite brutte che abbiamo giocato non possiamo che essere soddisfatti, anche se dobbiamo comunque pensare di fare più punti possibile. Cagliari all'attacco in trasferta? Non so, comunque abbiamo già visto dei miglioramenti, specie in difesa, per il resto continueremo a lavorare. Nel 2017 siamo ripartiti con una mentalità diversa e i risultati si sono visti. Sono dispiaciuto per il fatto che anche domenica la curva Nord sarà chiusa, ci danno una grossa mano, ma è stata presa questa decisione è dobbiamo accettarla"