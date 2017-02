Nicola Murru, difensore del Cagliari, ha parlato al sito ufficiale del club sardo della stagione dei rossoblù e del suo futuro: ''Stiamo fornendo ottime prestazioni. Domenica a Genova ci è stato annullato un gol regolare, ma abbiamo giocato bene. Il pari ci sta stretto. Adesso la trasferta di Crotone: uno stadio caldo, i tifosi fanno da uomo in più. Sarà per noi una partita di sacrificio, dovremo stare uniti per portare a casa il risultato. Abbiamo assestato la difesa, anche grazie ai consigli di mister Legrottaglie: prendiamo meno gol ma sta lavorando bene tutta la squadra, non solo il reparto difensivo. Nazionale? Penso innanzitutto a fare bene col Cagliari, una eventuale chiamata in azzurro passa attraverso il mio rendimento in rossoblù''.