Un gol e un assist per Paolo Faragò ieri, contro il Benevento. A realizzare il definitivo 2-1 ci ha pensatoche, attraverso il sito ufficiale del Cagliari, ha detto del cross arrivato dal suo compagno di squadra: “Se continua così a fine anno gli arriva un bel bonifico”, sorride il centravanti ex Napoli che poi passa all’analisi della gara: “Siamo stati bravi e fortunati. Era una partita che andava vinta e così è stato. Ho visto un Cagliari di cuore e carattere. Naturalmente non tutto ha funzionato al meglio, dobbiamo lavorare per migliorare tanto, nel secondo tempo ci siamo difesi troppo; ma teniamo presente che era un momento particolare, dopo cinque sconfitte, sarebbe andato bene anche una vittoria 'sporca' di misura. Forse si spiega anche così quel mio colpo di testa: c’era tutta la cattiveria agonistica e la voglia di portare a casa il risultato pieno. Sono andato a festeggiare con i tifosi, abbiamo bisogno di loro perché la Sardegna Arena torni ad essere il nostro fortino”.