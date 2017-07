Il Cagliari pensa seriamente ad Antonio Cassano. L'attaccante barese è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato la Sampdoria. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i primi contatti risalgono a due settimane fa. Prima una partitella a calcetto, nella quale il presidente Tommaso Giulini si è anche tolto lo sfizio di neutralizzare un calcio di rigore all'ex Roma e Real Madrid, poi la classica cena per farli conoscere e in cui è scoccata appunto la scintilla. Giulini e il direttore sportivo Giovanni Rossi appaiono intrigati e stuzzicati dalla possibilità di portare un campione come il Pibe di Bari ad Asseminello. Un calciatore di straordinario talento che potrebbe ripercorrere le orme di Gianfranco Zola che aveva chiuso la carriera proprio nelle fila rossoblù, regalando giocate spettacolari nonostante fosse al crepuscolo. In città è già scattato il tam tam relativo al possibile arrivo di Cassano, con la maggior parte della tifoseria affascinata dalla possibilità di vedere il fantasista con la maglia dei quattro mori. L'ingaggio, inoltre, non rappresenterebbe un problema, con l’'attaccante che a 34 anni non ha più particolari pretese economiche per quello che potrebbe essere il suo ultimo contratto. Piuttosto, prima di accelerare, il Cagliari dovrebbe sfoltire il reparto offensivo con la cessione di uno tra Giannetti e Melchiorri. In modo da liberare un posto nell'organico di Massimo Rastelli, al quale toccherebbe poi il compito di trovare la giusta collocazione tattica a Cassano nel suo 4-3-1-2. Insomma, la pazza idea Cassano in casa Cagliari inizia a prendere piede.



La società sarda resta comunque molto attiva sul mercato. La priorità riguarda il reparto difensivo, nel quale potrebbero esserci addirittura due innesti visto che il polacco Salamon sembra in partenza. La prima scelta resta sempre Marco Andreolli, rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo con l’Inter. Nella giornata di giovedì è previsto a Milano un contatto diretto tra l’entourage del calciatore e la dirigenza cagliaritana. Gli altri nomi sul taccuino degli uomini-mercato rossoblù sono quelli di Zukanovic (Atalanta), Romagna (Juventus, era a Brescia) e Goldaniga (Palermo). Contatti in corso nell’attesa di individuare la soluzione più congeniale, mentre per la mediana resta viva la pista che conduce al prestito di Mandragora dalla Juventus, anche se sul capitano della nazionale italiana Under 20 ci sono anche Genoa e Bologna.