Il tecnico del Cagliari, Massimo Rastelli, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con il Crotone, che si disputerà domani: "Se abbiamo disputato un’ottima partita contro la Sampdoria, possiamo ripeterci anche contro il Crotone, dipenderà da noi. Dobbiamo metterci sul loro stesso piano di aggressività e poi fare valere il maggior tasso tecnico di cui disponiamo sulla carta e che poi però dovremo dimostrare sul campo. Il Crotone è una compagine viva e organizzata, con un ottimo approccio e che sin qui ha sempre fatto soffrire tutti. Ha assolutamente bisogno dei 3 punti per alimentare le speranze di salvezza e conosciamo bene quanto sia caldo l’ambiente, con uno stadio pieno. Predilige contenere per poi sfruttare le ripartenze, ma è anche vero che domani dovrà giocare per vincere ad ogni costo, dunque potrebbe adottare un atteggiamento differente. Per motivi diversi è una partita ancora più delicata e difficile rispetto a quella di domenica scorsa. Una eventuale nostra vittoria chiuderebbe forse definitivamente per noi il discorso salvezza; diversamente, continueremo per la nostra strada pensando partita per partita e cercando di ottenere i punti della certezza matematica della permanenza in Serie A. Ceppitelli segue un programma specifico di recupero che gli possa permettere di giocare le ultime partite di campionato al 100%, Farias conto di averlo a disposizione a partire da martedì. Rafael era l’alternativa a Storari, quando Marco è andato via era naturale ricorrere a lui che ha saputo sfruttare l’occasione. Ho dato il tempo a Gabriel di ambientarsi. Sono due portieri validissimi, durante la stagione ci sarà la possibilità di alternarli in modo che si possano togliere entrambi soddisfazioni".