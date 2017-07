Intervenuto a margine degli Sportitalia Awards, l'allenatore del Cagliari, Massimo Rastelli, ha parlato della stagione del club sardo e delle prossime mosse di mercato: "Siamo soddisfatti, abbiamo ottenuto la salvezza tranquilla che volevamo e sulla base di quanto fatto proveremo a ricominciare in un campionato difficile, perché non saremo più una neopromossa. Promessa ai tifosi? E' un onore sedere su una delle panchine più importanti del calcio italiano, non è semplice. Cercheremo di lavorare al massimo ma per Cagliari la salvezza equivale allo Scudetto".



SU CASSANO E ANDREOLLI - "Cassano? Sulle sue qualità c'è poco da dire, davanti abbiamo un grande potenziale e siamo pieni in ogni settore quindi sono voci che circolano. Andreolli? Stiamo cercando di sostituire Bruno Alves, il suo è il profilo che stiamo cercando".