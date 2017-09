L'allenatore del Cagliari Massimo Rastelli parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Chievo: "La formazione di Maran ha idee di gioco molto chiare: i singoli lavorano bene insieme e tutti sanno sempre cosa fare. La formazione? Ceppitelli non sarà convocato ma per il resto inserirò un po' di forze fresche. Giocando ogni tre giorni è doveroso ricorrere a qualche cambio in più. Giannetti? Manca un pizzico di fortuna, sono certo avrà modo per essere un protagonista. Dovremo essere bravi a ricaricare le batterie e fare una partita tosta: sono certo della risposta dei ragazzi. Ho un organico motivato: chiunque giocherà è certo che darà tutto".