Massimo Rastelli, tecnico del Cagliari, ha dichiarato a Premium Sport prima del match contro il Milan a San Siro: “Sento parlare del Cagliari sempre in maniera negativa, tra le neopromosse siamo la meglio piazzata. Non si parla mai di cose positive, stiamo facendo un campionato al livello di Genoa e Sampdoria. Spesso ci si dimentica che siamo una neopromossa. Siamo venuti qui per fare la nostra partita, per giocare al meglio. Sappiamo di affrontare una squadra forte e siamo consapevoli che servirà la gara perfetta”.