L'allenatore del Cagliari Massimo Rastelli ha presentato il match di domani contro il Torino, parlando anche del suo attaccante Marco Borriello: "Credo che Marco abbia qualcosa in più a livello qualitativo di Belotti. Se dipendesse da me Borriello sarebbe già in Nazionale, credo che sarebbe giusto dargli una soddisfazione del genere dopo un’annata come questa".