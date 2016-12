L'allenatore del Cagliari, Massimo Rastelli, ha parlato alla vigilia della partita con l'Empoli: "Borriello non è convocato, è migliorato ma non è ancora in grado di giocare. Cercheremo di recuperarlo con il Sassuolo. Viene convocato Joao Pedro dopo due mesi, un recupero record che ci rallegra. Joao non partirà dall’inizio, ma ha nelle gambe la possibilità di entrare a gara in corso. Il nostro modulo cambia spesso a partita in corso, io prendo sempre in considerazione tutti gli elementi ma credo che il nostro sistema naturale sia sempre il 4-3-1-2. Di Gennaro? E’ un giocatore del Cagliari e come tutti si gioca una maglia da titolare".