Massimo Rastelli è pronto per la sfida di domani del suo Cagliari contro la Fiorentina: "Con l'Inter abbiamo avuto un crollo mentale, quanto di buono fatto nel primo tempo ci dà carica per domani. La Fiorentina è una squadra di grande qualità, dovremo essere bravi ad approfittare dei punti deboli".



Per quanto riguarda la propria situazione ha detto: "Ho forti motivazioni, voglio dimostrare di essere nel posto giusto. Sarà il campo a parlare". Dell'avversario in panchina Sousa, invece: "Ritengo Sousa un allenatore da grandi palcoscenici". Sulle ultime prestazioni del deludente portiere Gabriel ha aggiunto: "Sa di non aver giocato al massimo delle sue possibilità ma sul piano tecnico non si discute".