Intervista a L'Unione Sarda per l’allenatore del Cagliari. Queste le sue parole: "Il mercato fatto finora è in perfetta linea con il colloquio fatto con presidente e ds prima di sigillare il mio nuovo accordo. La base è solida, serviva un po' di esperienza e qualità per renderla ancora più equilibrata e competitiva. E infatti sono arrivati tre giocatori importanti. Come Cigarini, il regista ideale.Vogliamo puntare su di lui sapendo che alle sue spalle c'è un grande portiere, oltre che un grande uomo, come Rafael. Poi sta ad Alessio dimostrare di essere all'altezza della Serie A".