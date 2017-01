Il tecnico del Cagliari Massimo Rastelli ha preso la parola in conferenza stampa in vista del match contro la Roma: "Borriello è un grande professionista, cura tutti i particolari. Ha avuto un momento di flessione fisiologica, ma era arrivato senza ritiro ed era partito a mille. Vede la porta come pochi in Italia, a volte il gioco non ha creato grandissime occasioni penalizzando anche lui, da lì qualche volta avevo fatto scelte diverse".



Sugli infortunati: "Le assenze importanti come Padoin e Di Gennaro sono sempre pesanti. Padoin ha quasi sempre giocato, Di Gennaro ultimamente stava facendo molto bene: entrambi sono importanti nel nostro scacchiere. Domani faremo a meno di loro, giocheremo con la serenità di chi può giocarsela. Gabriel non sarà dei nostri, ha subito un infortunio in settimana".



Sui dubbi a centrocampo: "Tachtsidis? È un altro di quelli che ha dimostrato cosa può dare, anche se poi ogni tanto spegne la luce. Poi ha avuto una flessione, un infortunio e ci mette un po’ a carburare anche perchè ha un fisico potente. Domenica ci ha messo un po’ per entrare in partita ma è normale, non si era nemmeno scaldato. Per il rientro di Ionita aspettiamo ancora un po'".