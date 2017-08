Massimo Rastelli, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo l'amichevole persa per 1-0 dagli isolani contro il Fenerbahce: "Ho visto la squadra lottare. Cercavo risposte e le ho trovate, sono contento. Il carattere di oggi è quello che ci serve per affrontare la A. Chi aveva meno minuti nelle gambe oggi ha risposto presente: so che posso contare anche su di loro. È una partita che ci dà autostima. C'è tanto da migliorare ma oggi abbiamo fatto un passo avanti importante. Voglio pensare di poter fare la formazione sapendo che tutti possono darmi qualcosa: insieme possiamo raggiungere l'obiettivo".