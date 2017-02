Massimo Rastelli, tecnico del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus: "Borriello è convocato, Farias invece rimarrà ancora a riposo: abbiamo 21 giocatori a disposizione. Mi aspetto di fare risultato: lo stadio sarà pieno, avremo dalla nostra la spinta dei nostri tifosi. La gara d'andata non fa testo: abbiamo perso soprattutto sul piano fisico. Ci siamo meritati il rispetto delle avversarie, grazie anche alle prestazioni fatte in casa. La ricetta è semplice: giocare da squadra dal primo all'ultimo minuto, solo così possiamo toglierci soddisfazioni. Ibarbo? Potrà essere molto utile per le sue caratteristiche uniche. Riva? La sua presenza potrà dare responsabilità e carica in più ai rossoblù. Sau mai in gol con la Juve? Magari domani è la volta buona. Borriello? E' il nostro bomber, è arrivato in doppia cifra e per noi è un giocatore importantissimo".