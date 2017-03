Massimo Rastelli, tecnico del Cagliari, parla in conferenza stamp alla vigilia del match con l'Inter: "Iniziamo ad avere il gruppo quasi al completo, domani ci sarà anche Farias. Sappiamo di affrontare una grande come l'Inter, ma siamo in un ottimo momento e vogliamo proseguire su questa strada. Rispetto all'andata è un'altra squadra, rivoluzionata nel modo di stare in campo. La difesa? Legrottaglie ha messo a disposizione il suo bagaglio, assieme agli altri forma un grande staff. Pisacane? Si è allenato come sempre e domani sarà in campo, sono sicuro che tutto andrà per il meglio. I complimenti di Pioli? Fanno piacere, lo ringrazio. Ricambio perché sta facendo un grande lavoro. A noi però manca una vittoria contro una grande e mi auguro possa accadere domani".