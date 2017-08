L'allenatore del Cagliari, Massimo Rastelli, ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: "Non siamo stati fortunati negli episodi, poteva andare in maniera diversa. L'addio di Borriello? Per me è stato un fulmine a ciel sereno, quando la soscietà mi ha comunicato la sua decisione non ho potuto far altro che non convocarlo. Il sostituto? Il direttore sportivo è già al lavoro, Pavoletti sicuramente è un giocatore che ha le caratteristiche che mi piacciono".